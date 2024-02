Fútbol/Selección.- Irene Paredes: "No hay presión y sí una oportunidad de jugar unos Juegos y otra final"

La jugadora de la selección española Irene Paredes aseguró que afrontan la semifinal de la Liga de Naciones, este viernes en Sevilla contra Países Bajos, sin presión y como una oportunidad de poder jugar una nueva final y de estar, en caso de acceder a ella, en los Juegos Olímpicos de París 2024, que serían los primeros de la historia para el combinado nacional femenino.

"Estando en una semifinal de la Nations League y a las puertas de unos Juegos Olímpicos, la importancia es de '10'. Nos jugamos mucho. Es la primera vez que podemos luchar por estar en los Juegos, antes ni siquiera era viable y ahora se abre esta oportunidad que queremos lograr y vamos a por ello", aseguró la central en rueda de prensa.

Una cita, la de este viernes, con doble premio e importancia, pero no presión en su lado negativo. "Presión no lo llamaría, lo llamaría oportunidad de que la gente venga al estadio y anime y sea una fuerza extra. Aprovecho para hacer un llamamiento a la afición, que vengan porque les necesitamos. Sabemos lo que nos jugamos, es un objetivo y es una oportunidad de jugar unos Juegos y otra final, pero presión, no", reiteró.

"Confiamos en el equipo. No estamos ni nerviosas ni confiadas. Pero confiamos en lo que sabemos hacer y en lo que hemos hechos hasta ahora y que hay cosas a mejorar. Será un nuevo partido, para ellas quizá sea una revancha, pero sabemos que jugamos en casa y que si estamos bien, tendremos opciones de ganarlo", aseguró Paredes.

En cuanto a su papel de capitana en la selección, aseguró que no hace falta motivar a sus compañeros. "Todas estamos ya muy motivadas, toda queremos ganar para estar en los Juegos y en la final de la Nations League. Todas aquí estamos capacitadas para jugar", aseguró la jugadora de Legazpi.

Eso sí, comentó que son conscientes del potencial ofensivo de la selección neerlandesa. "Sabemos todas el potencial que tiene Países Bajos. El último partido en el Mundial sufrimos bastante a Lineth Beerensteyn, nos ganó la espalda bastantes veces porque es muy rápida. Nosotras vamos muy arriba a defender y hay ese riesgo de tener que correr para atrás. Hemos corregido cosas e intentaremos que no nos cojan la espalda. No es su único peligro, tendremos que estar muy bien en todas las líneas y pendientes de cada jugadora", avisó.

De las 'oranje' destacó que les gusta jugar el balón. "Pero tienen muchas oportunidades de jugar diferente, a través de una buena presión y aprovechar la velocidad de las de arriba, pero tienen opciones de filtrar pases", añadió.

Por otro lado, preguntada por el hecho de que no se vaya a llenar, de momento, La Cartuja de Sevilla, lamentó el reciente cambio de ubicación. "No es bueno que cambiaran de estadio quince días atrás pero jugamos en casa, de todos modos. Y hay tiempo para hacer un llamamiento a la gente y que tengamos el mejor ambiente. Todos estamos contentos de estar aquí mañana", manifestó.

"El pasado es pasado y queremos centrarnos en el ahora, en unas semifinales de la Nations League y oportunidad de clasificarnos para unos Juegos, y en eso estamos", concluyó.