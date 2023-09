Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Real Madrid

Atlético y Real Madrid afrontan un derbi de sensaciones

Los rojiblancos no pueden fallar si no se quieren descolgar más ante un rival que llega con pleno de victorias y con Vinícius de vuelta

El Atlético de Madrid y el Real Madrid vivirán este domingo en el Estadio Cívitas Metropolitano (21.00 horas) un siempre apasionante derbi en la sexta jornada de LaLiga EA Sports al que los madridistas parecen llegar más entonados que los rojiblancos, que además saben que no pueden dejar escapar más puntos.

Después de cinco jornadas, el conjunto de Carlo Ancelotti lleva pleno de puntos y ya tiene cierta ventaja sobre el de Diego Pablo Simeone, que no ha arrancado como prometía y que está a ocho puntos, eso sí, con un encuentro menos por el aplazamiento de su duelo ante el Sevilla por la amenaza de temporal en la capital.

Pero las sensaciones son diferentes en ambos equipos madrileños, mejores en un Real Madrid, fuera provisionalmente del liderato tras las victorias del FC Barcelona y el Girona, gracias a sus buenos resultados en este comienzo de campaña, aunque todavía sin ofrecer un fútbol excesivamente brillante de forma continuada. Las del Atlético, en cambio, no son tan fiables, con las lesiones y el mercado haciendo mella y frenando su candidatura a pelear con los merengues y el FC Barcelona por el título.

El equipo colchonero sufrió el pasado fin de semana una dura derrota en Mestalla (3-0), donde dejó una pobre imagen en lo que para el 'Cholo' fue "el partido más flojo" desde su llegada al cargo a finales de 2011. El estreno en la Liga de Campeones de días después parecía que iba a aliviar la herida, pero un gol en el minuto 95 del portero de la Lazio lo impidió aunque el técnico argentino celebró cierta mejoría, sobre todo en la segunda mitad.

El conjunto de Carlo Ancelotti, en cambio, cuenta sus partidos por victorias, una racha que no esconde ciertas debilidades como el hecho de que en tres de los cinco de Liga haya tenido que remontar. No lo tuvo que hacer en su debut en la Champions ante el modesto Unión Berlín alemán, pero el gol de la victoria, como ante el Getafe, no llegó hasta más allá del minuto 90.

En lo que coinciden ambos es en una enfermería que ha sido un lastre en este comienzo de temporada. Los rojiblancos han sufrido muchos problemas musculares, concentrados además en una zona, el centro del campo, y también se vieron mermados por la marcha a Arabia Saudí de Yannick Carrasco, que ha dejado un hueco en el carril izquierdo difícil de cubrir de inicio. Los madridistas han tenido dos graves lesiones de rodilla (Thibaut Courtois y Eder Militao) y la lesión muscular de Vinícius Jr, que ha mermado su potencial ofensivo, aunque el brasileño será la novedad en la lista, aunque lo más normal es que parta desde el banquillo.

LA IMPORTANCIA DEL MEDIOCAMPO

En este sentido, la buena noticia para Simeone es que puede contar de nuevo con Koke Resurrección, que se lesionó en los primeros minutos del estreno liguero ante el Granada, para paliar los problemas en el medio donde son baja Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Thomas Lemar. Aunque no juega desde hace mucho, parece poco probable que el capitán no salga de inicio en un centro del campo que tendrá que lidiar con el poderío físico que puede oponer ahí su rival.

Axel Witsel también está recuperado de sus problemas en Roma y ahora es su técnico el que debe decidir si le sitúa en el medio o en la defensa. Si el belga adelanta su posición, entre Koke, Llorente y Saúl se repartirían las dos plazas restantes, mientras que si sigue de central, formarían seguramente la medular. Arriba, Memphis está listo, aunque todo hace indicar que jugará la dupla Antoine Griezmann-Álvaro Morata.

Por su parte, Ancelotti debe manejar sus piezas, sobre todo en el centro del campo, la zona donde se presenta teóricamente más superior y que más está moviendo. Ante el Unión Berlín rotaron Toni Kroos y Fede Valverde, que tienen muchas papeletas de volver a un centro del campo donde el técnico italiano debe decidir si pone más músculo (Tchouameni o Camavinga) o la experiencia de Luka Modric. El que se perfila inamovible es Jude Bellingham, 'pichichi' del equipo con seis goles, cinco en Liga, y que lo ha jugado todo hasta el momento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El centrocampista inglés ha sido hasta ahora la principal arma ofensiva de un Real Madrid donde Rodrygo Goes no termina de arrancar y donde Joselu va creciendo poco a poco en importancia en ciertos aspectos que el equipo madridista no tenía antaño. Los dos delanteros deben comandar el ataque, mientras que Vinicius aguarda su presencia para más tarde. Atrás, la baja de Dani Carvajal debería ser cubierta por Lucas Vázquez.

Con todo el derbi madrileño se presenta como siempre tenso y atractivo, y será seguramente el primer gran examen para el líder ante un Atlético que, dados sus problemas físicos, podría cederle más la iniciativa de lo habitual y apostar por jugar más cerca de su área, algo que suele incomodar mucho al conjunto madridista.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, Saúl, Lino; Griezmann y Morata.

REAL MADRID: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Bellingham, Camavinga; Rodrygo y Joselu.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--HORA: 21.00/DAZN.