Fútbol/Euro.- Previa del Escocia - Hungría

Escocia y Hungría, todo o nada

Los dos combinados, que todavía no han ganado en la Eurocopa, se juegan un billete para octavos

Las selecciones de Escocia y Hungría apuran este domingo en el MHPArena de Stuttgart (21.00 horas/La 2 y Teledeporte) sus opciones de seguir adelante en la Eurocopa de Alemania 2024, en una tercera jornada del Grupo A en el que ambos combinados necesitan ganar para poder avanzar a octavos de final.

Con Alemania (6) ya clasificada de manera matemática para las eliminatorias -será primera si evita la derrota ante Suiza-, todo está por decidir para el resto. El combinado helvético (4) estará en octavos si no pierde ante los germanos o si Escocia no gana a Hungría; si pierde y los británicos ganan, decidirá el segundo puesto, por este orden, la diferencia de goles, el mayor número de goles marcados, los puntos disciplinarios y el ranking en los clasificatorios europeos.

Así, Escocia todavía tiene opciones ser segunda, siempre que venza este domingo y los suizos pierdan. Si gana o empata y los de Murat Yakin no caen, podría asegurarse el pase si es uno de los cuatro mejores terceros del torneo -ahora mismo no es uno de ellos-. Mientras, Hungría no puede acabar entre los dos primeros y no podrá clasificarse para octavos si no se impone a los escoceses.

Para evitar sustos, el objetivo es claro este domingo en Stuttgart: hay que lograr el triunfo, algo que ninguno de los dos equipos ha conseguido hasta ahora. De hecho, el combinado magiar cayó tanto ante Suiza (1-3) como ante Alemania (2-0), mientras que los de Steve Clarke perdieron en su estreno ante la anfitriona (5-1) y sacaron un punto frente a los helvéticos (1-1).

En busca de sus primeros octavos de final de una Eurocopa, la 'Tartan Army', liderada por el centrocampista Scott McTominay, no podrá contar con una de sus piezas clave, el defensa de la Real Sociedad Kieran Tierney, que se lesionó el muslo izquierdo en la segunda jornada y que ha tenido que abandonar el equipo. Su lugar en el lateral izquierdo lo ocupará el futbolista del Copenhague Scott McKenna.

Hungría, una de las llamadas a dar la campanada en esta cita continental, no ha estado a la altura de las expectativas y se agarra a su última oportunidad para responder. Sin embargo, los de Marco Rossi deberán corregir sus lagunas defensivas, ya que han encajado en sus últimos siete partidos oficiales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESCOCIA: Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, Adams y McGinn.

HUNGRÍA: Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai y Varga.

--ÁRBITRO: Facundo Tello (ARG).

--ESTADIO: MHPArena de Stuttgart.

--HORA: 21.00/La 2 y Teledeporte.