Fútbol/Champions.- Pep Guardiola: "Que no se confíe el Madrid, vamos a por ellos"

"Esta competición es una moneda al aire"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró aliviado después de ganar la Liga de Campeones este sábado con un 1-0 ante el Inter de Milán en Estambul, un título histórico para el club inglés en una competición que "es una moneda al aire", al tiempo que con humor dijo que van "a por" las 14 del Real Madrid.

"Hace tanto de las otras que ya no recuerdo lo que sentía. Hacerlo con el Barça, el Barça es el Barça para mí, pero también es verdad que aquí me han tratado como un hijo, y esta copa la he sentido como las cinco ligas", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Parecía que sin esto no tenía sentido y también tiene sentido lo otro. Esta competición es una moneda al aire. Nos podían haber empatado al final, irnos a la prórroga. Foden podía haber hecho el segundo gol. Ha sido el partido que me esperaba más o menos. La primera parte nos ha costado leer el hombre libre en el medio campo", añadió.

Por otro lado, Guardiola fue preguntado por un Rodri autor del gol del título. "Aprendí que en las finales de Champions no meto broncas. Ellos son los que sufren. Nadie quiere ganar más que los jugadores. Solo le he dicho en el descanso 'relájate, has sido el mejor mediocentro de Europa con diferencia, no te aceleres, lee dónde está el hombre libre'. El gol ayudó", afirmó.

"Stones lleva un año extraordinario. Bernardo Silva, qué jugador. Hemos estado, no a nuestro nivel, pero lo entiendo por la dificultad de la Champions. No los hemos hecho nunca y los jugadores lo sienten y es normal. Probablemente el año que viene si estamos bien y llegamos lejos estaremos un pelín más relajados", añadió.

Además, el técnico catalán apuntó, entre risas, que ya pueden ir a por el Real Madrid. "Da la sensación de que ya está, el trabajo está hecho, no nos queda nada por ganar, pero después de unas vacaciones volveremos. Que el Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. Vamos a por ellos", terminó.