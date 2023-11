Fútbol/Champions.- Imanol Alguacil: "El Salzburgo nos tenía mucho respeto, y no es lo normal"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este miércoles que el Red Bull Salzburgo había tenido "mucho respeto" por la buena trayectoria del equipo 'txuri-urdin' en la Liga de Campeones, clasificado ya para octavos de final, y destacó que "no es lo normal" el cambio de sistema utilizado por los austriacos para su partido de la jornada 5 en el Reale Arena.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Alguacil señaló que su rival había mostrado "mucho respeto a lo que está haciendo este equipo, y no es lo normal". "No es habitual que este equipo no vaya de verdad a la presión arriba y yo creo que nos tenían mucho respeto. No me ha sorprendido lo del 4-2-3-1, lo sabíamos porque lo habían hecho anteriormente. Creo que habla bien del equipo que el Salzburgo haya decidido plantear el partido de otra manera", argumentó al respecto.

Pese a todo, el 0-0 final no satisfizo a Alguacil. "Podía haber sido bastante mejor, viendo el cómputo general de todo el partido. Creo que ellos han hecho algo que habitualmente no hacen, y creo que eso quiere decir que nos tenían muchísimo, muchísimo respeto. Creo que es un equipo que siempre va a buscar al rival, a apretar arriba, y hoy no se han atrevido a hacerlo como lo hacen habitualmente", reiteró.

"Aun y todo, creo que hemos hecho méritos suficientes para ganar. Ha habido cambios en el equipo, la gente que ha entrado lo ha hecho bien, hemos insistido hasta el final, no hemos dejado de intentarlo, además creo que por momentos jugando muy bien. Una pena, porque lo que queríamos era ganar; pero bueno, no hemos estado acertados de cara a la portería y por eso seguramente no hemos logrado los tres puntos. Pero contento porque el trabajo una vez más del equipo es de 'chapeau'", dijo.

Preguntado sobre cuánta "culpa" tiene él del buen desempeño 'txuri-urdin', Alguacil fue tajante: "Yo ninguna". "La culpa es de los jugadores. Pero bueno, hemos hecho un buen inicio, son cinco partidos y evidentemente estoy muy contento. Y ya lo dije al principio del grupo, que los equipos que teníamos eran potentes. Lo que este equipo ha demostrado, sobre todo en estos primeros cinco partidos, es que es capaz. Pero son cinco partidos y todavía queda mucho", avisó.

Además, Alguacil elogió a los más jóvenes de su plantilla. "Creo que lo dije el año pasado. Antes cuando subían los jugadores del filial, se les exigía porque evidentemente si subían era para aportar y ayudar; pero es que ahora estamos hablando de competir en Champions, entonces os podéis imaginar", indicó.

"Son chicos que tienen mucho margen de mejora y el nivel en estos momentos de la Real Sociedad es de no haber perdido ningún partido en Champions esta temporada, de competir todos los partidos como lo está haciendo. Entonces, claro que el nivel y la exigencia es máxima. Lo que no podemos pretender es que, cada vez que suba un jugador del filial, dé el nivel de estos jugadores que están compitiendo como lo están haciendo", concluyó el entrenador del equipo donostiarra.