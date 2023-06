Fútbol.- Xavi: "A Messi le hacía mucha ilusión venir al Barça, pero no se ha dado"

"Quiere bajar el nivel de tensión y presión, que aquí al volver sería de '10' otra vez"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que le hacía ilusión que Leo Messi volviera a ser jugador blaugrana y que el argentino era "el primero" que quería regresar, pero las circunstancias no se dieron y, al final, el '10' recalará en el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos.

"La ilusión con Leo se ha generado porque yo he hablado mucho con él. Nos hacía mucha ilusión a todas las partes. El primero era a él, luego a mi y luego al club. A todos, pero las circunstancias no se han dado", apuntó Xavi en el canal de Jijantes FC en Twitch.

En este sentido, aseguró sin exponer conversaciones privadas que la decisión dependió de Leo Messi. "Le hacía mucha ilusión pero las circunstancias no han ayudado. Sin más. Le deseo lo mejor en Miami, es un amigo, hemos hablado mucho y le deseo lo mejor a él y a su familia", se sinceró.

"Es una decisión personal de Leo, y hay que respetarlo. Es el mejor jugador de la historia. Estaba convencido de que iríamos bien con Leo aquí, pero ya dije que dependía de él. Lo último que quiero es engañar al 'culer', al barcelonista", aportó el técnico 'culer'.

Además, apuntó que notó un cambio en Messi en los últimos días. "Noté que quizás no lo veía tan claro. Muchas veces nos falta empatía. Ser Leo Messi no tiene que ser fácil. Tenía que ser lo mejor en todo. Y dice 'no lo he pasado bien estos dos años en París'", aportó.

También reconoció que Messi necesitaba quitarse presión de encima e ir a un entorno cómodo para su familia. "Lo ha explicado muy bien él. Quiere bajar un poco el nivel de tensión y presión, que aquí al volver sería de 10 puntos otra vez. Quiere una ida más familiar", apuntó el míster.