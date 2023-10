Fútbol.- Vinícius Jr: "Ojalá dentro de unos años pueda ser una de las leyendas del Real Madrid"

El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Jr desea poder convertirse "dentro de unos años en una de las leyendas" del club madridista, con el que este martes amplió su contrato hasta el año 2027, y recalcó que jugar con el 14 veces campeón de Europa "es algo inexplicable" y que entendió "muy rápido como van las cosas".

"Este lunes recibí un premio (el Sócrates en la gala del Balón de Oro por su labor solidaria con su fundación) y hoy una renovación. Ha sido una semana muy importante para mí y mi familia, pero queremos mucho más, más títulos y más partidos con el Real Madrid. Ojalá dentro de unos años pueda ser una de las leyendas de este club", señaló Vinícius en una entrevista a los medios oficiales del club.

El extremo se mostró "muy contento" por esta ampliación de su contrato. "Era un sueño llegar hasta aquí. Llegar es muy difícil, pero mantenerse aún más, poder estar muchos años aquí es un honor. De donde salí es muy difícil llegar aquí y poder estar en el Real Madrid es algo que me voy a llevar para siempre", apuntó.

"Estoy muy agradecido a mi familia, a mis amigos y a la gente que trabaja conmigo y que lo hace todo para que esté siempre en mi mejor versión. Jugar aquí es algo inexplicable, sólo los jugadores que han pasado por aquí saben lo que es", prosiguió el de Sao Goçalo.

'Vini' celebra poder "seguir jugando con los mejores". "Me llevo bien con todos los jugadores. Esto me hace mejor, hace mejores a los demás y a los que trabajan con nosotros. Estamos todos muy contentos de estar juntos y de jugar para el mejor club del mundo. Tenemos que disfrutar de estos momentos, son muy importantes y pasan muy rápido", remarcó.

El brasileño se centra en "seguir ganando". "Cuando juegas para el Real Madrid siempre quieres ganar y estar entre los mejores. Quiero estar en mi mejor versión y ganar todo lo posible. Trabajamos todos los días para ganar muchos títulos para este club", subrayó el madridista, que se imaginaba tener ya nueve títulos porque "este club es muy grande" y están "todos acostumbrados a ganar".

"Yo entendí muy rápido cómo van las cosas. Ganamos hoy, pero en el próximo partido ya tenemos que pensar en ganar y así va todos los días y todos los años. Ganamos la Champions y queremos ganarla otra vez. Estamos con jugadores que han ganado mucho y ellos nos enseñan que eso va a quedar para la historia", añadió el extremo que de sus momentos más recordados se queda "con la final de París" de la Liga de Campeones 21-22 en la que ganaron la 'Decimocuarta' con su gol y que fue el culmen a "una temporada diferente a las otras, con muchas remontadas como a la afición le gusta".

Vinícius no se olvida del presidente Florentino Pérez que ha "creído" en él desde que salió de Brasil y que "siempre" le ha dado "la fuerza" que necesita. "Han pasado tantos jugadores especiales por aquí que el que tenga este cariño por mí es algo especial que no imaginaba. Siempre habla conmigo, me envía mensajes y me pregunta sobre mi familia y mi vida. Se preocupa bastante por mí, es muy importante", recalcó.

"Desde que llegué la afición creyó en mí, como el 'presi', y donde voy recibo mucho cariño de ellos y cuando entro al Bernabéu es un sueño y un honor jugar y escuchar a toda la gente cantando mi nombre. Quiero enviar un saludo a los madridistas y ojalá podamos ganar muchos títulos esta temporada y que podáis disfrutar bastante", sentenció el '7'.