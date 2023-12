Fútbol.- Tebas avisa de que el TJUE habla también de "principios incompatibles con la Superliga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, avisó tras conocer la sentencia de este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga de que el dictamen también ha dejado claros que los criterios de admisión para una competición nueva serían "incompatibles" con este proyecto.

El mandatario recordó en sus redes sociales que "ya en 2022" la UEFA estableció "un procedimiento para autorizar nuevas competiciones a las que puede acudir la Superliga". Y aludió, textualmente, al penúltimo párrafo de la nota emitida por el TJUE sobre este caso, en el que la justicia estableció que "una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada".

El dirigente indicó que el TJUE argumentó en su nota que "al habérsele planteado cuestiones de carácter general" sobre UEFA y FIFA, "no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico". Un fragmento del fallo que Tebas recuperó para combatir las "dudas y tergiversaciones" que puedan aparecer en el futuro.

"Hoy más que nunca recordamos que la Superliga es un modelo egoísta y elitista. Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis", escribió la competición en sus redes sociales tras el fallo sobre la Superliga.

Una visión compartida con el presidente de la patronal, Javier Tebas, quien criticó la "intoxicación" pública por la sentencia del TJUE. "Siempre se han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA", defendió.

El mandatario pidió que "no haya dudas" sobre el dictamen en general. "El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga. Al contrario, apunta a que los criterios de admisión de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y NO DISCRIMINATORIOS. Principios precisamente incompatibles con la Superliga", aseveró.

"La sentencia dice que debe haber reglas transparentes, claras, objetivas, para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones equiparables a todo el sector, pero que no se deje al libre criterio de los dirigentes puntuales de FIFA y UEFA, porque ahí estaría en una situación de abuso de poder dominante", sentenció.