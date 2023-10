Fútbol.- Samuel Lino: "La posición de carrilero me está gustando y poco a poco me voy adaptando más"

El jugador brasileño del Atlético de Madrid, Samuel Lino, reconoce que está "muy bien y muy feliz" en el conjunto rojiblanco, donde ha tenido que modificar su condición de extremo a una posición de carrilero que le está "gustando" y a la que "poco a poco" se va "adaptando más".

"Me estoy sintiendo bien, es una adaptación a una posición un poco nueva en la que ayudo más en la defensa, pero es una posición que me está gustando y que poco a poco me voy adaptando más con cada entrenamiento, estoy muy cómodo", aseguró Lino en una entrevista tras ganar el premio 'Jugador Cinco Estrellas' como mejor jugador del mes de septiembre del equipo rojiblanco.

El extremo se siente "muy bien y muy feliz" en el conjunto rojiblanco. "Quiero jugar aquí siempre. Trato de ayudar a Atlético en todos los partidos con asistencias, con goles. No pasa nada si eso no pasa en un partido, pero quiero dar todo de mí dentro del campo", subrayó el colchonero, que cree que el inicio de temporada es "bueno" y que elogió a una afición que "aprieta mucho".