Fútbol.- Muere Miguel Ángel, portero del Real Madrid entre 1968 y 1986

El exportero español Miguel Ángel González, guardameta del Real Madrid entre 1968 y 1986 y que en diciembre de 2022 desvelaba que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha fallecido a los 76 años, ha confirmado este martes el club blanco.

En sus 18 temporadas con la camiseta del Real Madrid, desde 1968 hasta 1986, el portero ourensano ganó dos Copas de la UEFA (1985 y 1986), ocho Ligas, cinco Copas de España y una Copa de la Liga. Además, en la temporada 1975-76 ganó el Trofeo Zamora.

Además, Miguel Ángel fue internacional con España en 18 ocasiones, y formó parte de la selección española en los Mundiales de Argentina 1978, a las órdenes de Ladislao Kubala, y España 1982, con José Emilio Santamaría como seleccionador.

Tras sus 18 campañas como jugador, el gallego siguió ligado al club blanco. Así, desempeñó diferentes responsabilidades como delegado del primer equipo, como entrenador de porteros y como director de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El Real Madrid mostró su pesar por el fallecimiento de "uno de los grandes porteros" de su historia y "leyenda del Real Madrid y del fútbol español". "El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa, María del Pilar, a su hijo Miguel Ángel, a sus nietos Daniela y Mauro, a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos", concluyó.

El 17 de diciembre de 2022, Miguel Ángel anunció que padecía ELA. "Sé lo que tengo, sé el camino que hay que recorrer y eso es lo que a mí me dirige y me da fuerza. Cuando pierdo esa fuerza me apoyo en el cariño de mi familia y de mis amigos", señaló el exportero el pasado año durante el Foro Luis de Carlos de la Fundación Real Madrid.