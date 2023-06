Fútbol.- Joachim Löw niega haber recibido una oferta para entrenar a Brasil

BERLÍN, 4 (dpa/EP)

El exseleccionador nacional alemán Joachim Löw ha asegurado este domingo que sigue planeando su regreso a los banquillos, aunque aclaró que no ha recibido ninguna oferta de parte de la Confederación Brasileña de Fútbol, tal y como se ha especulado.

"No estoy retirado. Llegará una tarea para mí con la que me sienta identificado", dijo el técnico, de 63 años, al canal de televisión Bild.

Aunque ha habido consultas y ofertas, entre ellas no se cuenta una de la Confederación Brasileña de Fútbol, aclaró el ganador de la Copa del Mundo en 2014. "No hubo ningún contacto con Brasil en absoluto y ciertamente ninguna oferta", dijo Löw.

El entrenador añadió que solo inicia algo si está convencido de que encaja con él y puede "marcar la diferencia". Por ahora, detalló, no hay decisiones tomadas y no descarta trabajar ni como seleccionador nacional ni como técnico de un club.

Por otra parte, Löw consideró "preocupante" la evolución que viven en la actualidad algunos clubes de la Bundesliga; si bien no dio nombres, criticó los numerosos cambios de entrenador en algunos clubes en muy poco tiempo. "No se puede desarrollar una filosofía y no puede llegar la calma. Los jugadores y los equipos no pueden desarrollarse como uno quiere. Algunos clubes se estancan en su desarrollo", consideró.

Löw citó al Friburgo y al Unión Berlín como ejemplos de desarrollo positivo y añadió que elegiría como mejor entrenador de la temporada a Christian Streich, del Friburgo.