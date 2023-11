Fútbol.- Iago Aspas pide perdón por su "error" al golpear y tirar el monitor del VAR en el partido ante el Sevilla

"No debería haber canalizado mi frustración de esa manera"

El delantero del RC Celta Iago Aspas ha lamentado su "error" del sábado, al golpear y tirar el monitor del VAR durante el partido que enfrentó al conjunto gallego con el Sevilla FC en Abanca Balaídos (1-1), y ha reconocido que no debería "haber canalizado" su "frustración" de ese modo, todo después de que el árbitro del encuentro rectificase un penalti pitado al cuadro celeste en el último minuto que podría haber dado tres puntos a los de Rafa Benítez.

"Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños", escribió el gallego en su cuenta oficial de la red social X.

En el minuto 96, el colegiado canario Alejandro Hernández Hernández decretó penalti a favor de los vigueses después de que el sevillista Jesús Navas derribase al delantero griego Tasos Douvikas en el área por un agarrón. Sin embargo, el trencilla se fue al monitor después de que el navarro Eduardo Prieto Iglesias, responsable de la sala VOR, le pidiese revisar la jugada.

Finalmente, Hernández Hernández rectificó su decisión y anuló la pena máxima. Prieto Iglesias ya ha sido protagonista de otras dos polémicas vinculadas con el club gallego esta temporada, al anular un gol a Jonathan Bamba frente al RCD Mallorca y al dejar sin efecto otro de Jorgen Strand Larsen ante la UD Las Palmas por falta previa.

Tras conocerse la decisión, Aspas golpeó el monitor del VAR, que cayó al césped. Sin embargo, el árbitro canario no recogió el incidente en el acta del partido, por lo que solo el Comité de Competición podría entrar de oficio para sancionar al futbolista de Moaña.