Fútbol.- Diego Pablo Simeone: "Hay que cuidar el momento que tenemos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó que tienen que "cuidar el momento" que atraviesan, a tiro del liderato en LaLiga EA Sports y con 14 victorias seguidas en el Metropolitano, después de vencer (2-1) este domingo al Deportivo Alavés, en un partido completo y dominado hasta el último tercio.

"El apoyo de todos los partidos con el estadio lleno es maravilloso. Todo lo que nos está pasando en casa tiene un factor importante que es la gente. Esa energía y esa seguridad que nos transmiten, los chicos lo transmiten en el campo. No es casualidad", dijo en rueda de prensa, sobre el ambiente en casa.

El conjunto rojiblanco igualó su mejor racha histórica como local en un partido "muy bueno". "El equipo hizo un partido muy bueno. El primer tiempo el equipo tuvo paciencia. Riquelme empezó a mostrar lo que necesitamos de él, Morata hizo un golazo y nos fuimos al descanso con un partido controlado", afirmó.

"El segundo tiempo parecía que se hacía largo el partido. El Alavés no varió su camino y en el final no gestionamos de la mejor manera los últimos minutos. La gente que entró al final nos pudo dar más y esta vez no fue tanto como en otros partidos", añadió.

El 'Cholo' se refirió al momento dulce de su equipo, sin querer salirse del "partido a partido" y apuntando que lo importante en la vida es "reinventarse". "Estamos manejando una situación que no es fácil, muchos partidos, siempre rivales complejos. El grupo está respondiendo muy bien. Hay que cuidar esta situación, tenemos que seguir trabajando para cuidar el momento que tenemos", dijo.

"Es muy difícil hablar en la primera parte de la temporada, necesitamos que todos se sientan importantes. Lo he hecho todo con alegría, estoy feliz. He tenido mucha suerte, he tenido muchos futbolistas que han acompañado una idea. Sin ellos sería imposible que mantenga el lugar que tengo", terminó, tras ser preguntado por un periplo de ya 450 partidos en liga como técnico rojiblanco.