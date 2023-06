Fútbol.- El FC Barcelona lanza 'Empowerment', el segundo NFT de su colección 'Masterpiece', inspirado en Alexia Putellas

El FC Barcelona continuó este jueves con el lanzamiento de su colección Masterpiece y presentó el segundo NFT de su historia, una pieza que tiene a Alexia Putellas como protagonista y que rinde homenaje al récord histórico de asistencia, en la semifinal de la Champions el año pasado en el Camp Nou.

"Estoy orgullosa de formar parte de un club como el FC Barcelona, de nuestro equipo de fútbol y seguir la historia, con esta nueva Masterpiece de la que tengo el privilegio de formar parte y que representa a todo el mundo, y también que explica tan bien lo que representa el Barça", explica Putellas en la nota oficial del club.

Para la creación artística de esta pieza llamada Empowerment, el club culé ha colaborado con World of Women, creando una obra que simboliza la transformación y un catalizador de progreso. Empowerment es el segundo NFT de la colección Masterpiece de diez piezas del FC Barcelona. La primera pieza de la colección, In A Way, Inmortal de Johan Cruyff, se presentó en julio de 2022, y, tal y como se anunció, las piezas restantes se lanzarán paulatinamente y contarán con otros momentos y personajes del FC Barcelona.

"En este sentido, el Barça adopta la tecnología y la innovación para crear momentos culturales inolvidables y captar a aficionados millennials, xennials y de la generación zeta. Además de fomentar la fidelización entre el público más joven, uno de los objetivos del proyecto es redefinir los NFT creando un producto premium experiencial. Así, el contenido es una auténtica obra de arte, y el futuro propietario de este nuevo producto disfrutará de ventajas y experiencias únicas del club", apunta el Barça.

Empowerment representa la gran actuación de Putellas en aquella semifinal de la Champions ante el Wolfsburgo, donde marcó dos goles, y en la que mostró una vez más el empoderamiento de la mujer en el deporte. "El FC Barcelona lidera este movimiento, en el que defiende la igualdad de género y ofrece la igualdad de oportunidades a las mujeres y chicas en el deporte y en el conjunto de la sociedad, destacando su talento, pasión y determinación", explica el club.

Durante el proceso de creación, se ha elaborado una escultura tridimensional de Putellas, enriquecida con pintura digital, efectos especiales y auténticos cánticos de apasionados seguidores y seguidoras del Barça. El uso del oro en la obra de arte simboliza los logros y el legado atemporal de Alexia, mientras la artista de World of Women Rhiana Madeline "captura la esencia dinámica y cautivadora de ese momento emocionante y verdaderamente monumental".