Fútbol.- Alexander Medina: "Tenemos que rozar la perfección ante el Barça"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, ha asegurado que deben "rozar la perfección" para poder ganar este domingo al FC Barcelona, un equipo "con mucha versatilidad y un abanico importante de opciones", y ha instado a jugadores y aficionados a no dejarse "atrapar por las matemáticas" en las cuentas por evitar el descenso.

"Tenemos que rozar la perfección. Tenemos que jugar nuestro mejor partido en todos los sentidos, sabiendo de las cualidades y de la fortaleza que tiene el rival. Jugamos ante uno de los mejores equipos de LaLiga, un equipo muy joven con mucha versatilidad y un abanico importante de opciones, sobre todo en ataque. Tenemos que jugar con mucha concentración, con mucha intensidad, con mucho orden, también defendiéndonos mucho con balón también", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que tendrán que hacer "un partido perfecto" para tener opciones de vencer a un equipo que "tiene jugadores de mucha jerarquía y de mucha calidad". "Es un partido complicado, pero no imposible (...) Es un equipo que tiene muchas virtudes, pero también algunas situaciones que nosotros podemos aprovechar. Ojalá que se pueda dar ese partido, que nosotros lo podamos explotar", señaló.

"Sería un espaldarazo y nos llenaría de confianza ganar un partido importante contra un gran rival. Sería un antes y un después para nosotros, sería plantar esa piedra fundamental. Con esa convicción y creyendo en lo que estamos haciendo, vamos a ir a plantar cara en el partido de mañana", añadió.

Todo, además, ante un rival que no le gana en LaLiga desde 2021. "Más allá de la estadística, que es muy buena y positiva, todos los partidos son diferentes. Sí es un aliciente para ir con confianza, convencidos que se puede si hacemos un muy buen partido; podemos traernos un resultado positivo", subrayó.

Por otra parte, el técnico uruguayo invitó a no hacer cuentas para saber con cuántos puntos podría salvarse el equipo. "Atraparnos por la matemática o por las cuentas sería también una carga extra que tenemos que soportar. Nosotros tenemos que enfocarnos en sumar nuestros partidos. Va a ser complicado para los equipos que están abajo, para todos, ganar. En algunas fechas lo podrán hacer y en otras, no, y nos va a tocar a nosotros también ganar", afirmó.

"Estamos confiados, estamos haciendo las cosas bien. Estamos muy cerca, no se ha dado en los últimos partidos por detalles, pero el equipo está realmente muy consciente de lo que está haciendo dentro del campo, y han salido partidos muy parejos y en algunos hasta superamos al rival y no se ha dado el resultado que realmente nos hubiésemos merecido. Pero no estamos atrapados por las cuentas matemáticas, porque sería desenfocarnos. Tenemos que seguir creciendo, mantener un rendimiento acorde para poder sumar", prosiguió.

Respecto a las ausencias, además de las de los sancionados Kamil Piatkowski y Gonzalo Villar, explicó que Lucas Boyé "todavía no se recuperó", pero aseguró que Raúl Fernández está "entrenando con normalidad" y que evaluarán si puede estar este domingo.