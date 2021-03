Gales, campeón del Seis Naciones

La selección de rugby de Gales se proclamó campeona del Seis Naciones tras la victoria lograda este viernes por la de Escocia ante la de Francia en Saint-Denis (23-27) gracias a un ensayo con el tiempo cumplido en el partido que quedaba pendiente para resolver el torneo.

Tras ganar hace seis días a los galeses por 32-30, el conjunto de Fabien Galthie llegó a este partido de la tercera jornada frente a Escocia (aplazado en su día por la covid-19) con opciones matemáticas de lograr el título, aunque para ello necesitaba ganar con 21 puntos de ventaja y además obtener bonus por ensayos ante un equipo que este año fue capaz de ganar en Twickenham a Inglaterra (6-11) y que se propuso desde el inicio acabar el torneo a lo grande.

Consciente de sus necesidades, el XV del Gallo tardó poco en adelantarse en el marcador (3-0) gracias a un golpe de castigo anotado por Romain Ntamack a los ocho minutos.

Pero el sueño empezó a desvanecerse con un ensayo de Duhan van der Merwe transformado por Finn Russell en el minuto 14 y un golpe de castigo de éste en el 18 para poner un 3-10 en el marcador del Stade de France.

Francia siguió apretando y consiguió dar la vuelta al electrónico con otro golpe de castigo de Ntamack (m.27) y un ensayo de Brice Dulin transformado por aquél en el 36 para establecer el 13-10 con el que se llegó al descanso.

Al poco de empezar la segunda parte (m.45) Francia volvió a soñar con la hazaña con un ensayo de Damian Penaud que la situó con +8 (18-10).

Pero los escoceses no estaban por la labor y consiguieron recuperar el mando con un golpe de castigo de Russell (m.52) y un ensayo de David Cherry transformado por el propio Russell (m.61), que acabó siendo expulsado a falta de 10 minutos.





