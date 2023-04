Un fan le pide a la estrella española de la UFC que le pegue un puñetazo

Ilia Topuria, 'el matador' es una de las estrellas emergentes de la UFC. El luchador hispano-georgiano ocupa actualmente el noveno puesto del ránking del peso pluma y el próximo 24 de junio se enfrentará en Las Vegas al quinto de la clasificación, Josh Emmett, en una pelea que puede abrirle muchas puertas y hacerle crecer aún más en su deporte.

En plena campaña de imagen en Madrid por la presentación de un documental, sobre su figura, Topuria recibió una surrealista propuesta que no dudó en cumplir. Y es que un fan le retó a que le pegara un puñetazo para poder comprobar la potencia de sus golpes.

El peleador deja de firmar autógrafos, se coloca un guante y cumple con el reto en presencia de su amigo, el cantante Omar Montes. Topuria le propina un golpe de izquierdas en un costado, que el joven encaja bien. De hecho, el artista sorprendido por lo ocurrido, bromea y asegura: "Pues no lo has tumbado".

Ese mismo día el hispano-georgiano acudió junto a su hermano Aleksander, también luchador profesional, al programa La Resistencia de Movistar. Donde también propinó una serie de golpes a un David Broncano, que eso sí, iba ataviado con un chaleco protector.

Casi lo saca del teatro pic.twitter.com/WROvn6mhA9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 25, 2023

Topuria, a sus 26 años, es una de las grandes estrellas emergentes de una UFC en la que debutó en diciembre de 2020 ganando su combate ante Youssef Zalal. Ha participado en cinco peleas en la competición y los ha ganado todos colándose en el Top-10 de su peso. En el horizonte se encuentra Josh Emmett y la posibilidad de seguir acercándose a la cima.