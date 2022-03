Fallece una gimnasta ucraniana de solo 11 años tras impactar un misil ruso en un edificio de Mariupol

La invasión sufrida por Ucrania sigue dejando numeros víctimas civiles en los ataques perpetrados por el ejército ruso. En uno de ellos ha perdido trágicamente la vida una de las jóvenes promesas de la gimnasia ucraniana, la niña de solo 11 años Katya Dyachenko que residía en Mariupol.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she's just gone. Close the sky...please. @NATOpic.twitter.com/TzsjHRuRSX