Fallece a los 32 años la atleta Tori Bowie, triple medallista olímpica en Río 2016

La atleta estadounidense Tori Bowie, campeona del mundo de 100 metros en 2017 y subcampeona olímpica en Río 2016, ha fallecido este miércoles, a los 32 años, según ha confirmado su agencia de representación, Icon Management.

"Estamos devastados por compartir la muy triste noticia de que Tori Bowie ha fallecido. Hemos perdido una querida amiga, hija y hermana. Tori era una campeona... ¡Un faro de luz que brillaba tanto! Estamos realmente desconsolados y nuestras oraciones están con la familia y los amigos", escribió la entidad en redes sociales avanzando el fallecimiento de la deportista.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4