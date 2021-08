Fallece el expresidente del COI Jacques Rogge

El expresidente belga del Comité Olímpico Internacional (COI) Jacques Rogge falleció este domingo a los 79 años, según anunció el propio COI. Rogge, que relevó al español Juan Antonio Samaranch en 2001 al frente del movimiento olímpico, fue el octavo presidente del Comité Olímpico Internacional.



Permaneció en el cargo hasta 2013, cuando fue sucedido por el alemán Thomas Bach y pasó a ocupar el cargo de presidente honorario del COI. Cirujano ortopédico de profesión y especializado en medicina deportiva, Jacques Rogge fue un "apasionado del deporte durante toda su vida y un deportista consumado", destacó el COI.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old.