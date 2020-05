Evander Holyfield también anuncia su vuelta al boxeo para un combate benéfico

El estadounidense Evander Holyfield, excampeón del mundo de los pesos pesados, saldrá temporalmente de su retiro para afrontar varias peleas de carácter benéfico, según un anuncio hecho por él mismo en su cuenta de Twitter que inmediatamente fue respondido de forma multitudinaria por seguidores que le piden un combate contra Mike Tyson.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! �� I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2Opic.twitter.com/8PfrzalHty