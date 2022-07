España se cuelga el bronce en la Liga Mundial de waterpolo

La Selección Española de waterpolo, actual campeona del mundo, ganó este miércoles a Francia por 8-11 en el partido por el tercer puesto de la Superfinal Liga Mundial y se llevó el bronce a casa.



Ambas selecciones arrancaron el encuentro con muchas ganas e intensidad, sabiendo lo que se jugaban. Dicha igualdad se vio reflejada en el marcador al final del primer cuarto, donde las selecciones se fueron igualadas a 3.



Antes del descanso, la igualdad continuó vigente, pero España tuvo un puntito más de ritmo y se marchó al descanso ganando 4-5, con un parcial de 1-2 en el segundo cuarto.

