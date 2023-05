Eliud Kipchoge, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023

El atleta keniano Eliud Kipchoge, bicampeón olímpico de maratón, ha sido distinguido este jueves con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023, al que aspiraban veinticuatro candidaturas procedentes de once países.

Nacido el 5 de noviembre de 1984 en el condado de Nandi, en Kenia, ganó la medalla de oro en maratón en los JJOO de Río 2016 y Tokio 2020, y además en la prueba de 5.000 metros obtuvo la de plata en Pekín 2008 y la de bronce en Atenas 2004.

Kipchoge posee dos preseas en Campeonatos del Mundo -oro en 2003 y plata en 2007- y una de bronce en el Mundial del pista cubierta en 2006; obtuvo diez victorias en grandes maratones y en 2022 estableció una nueva plusmarca mundial de maratón con un registro de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023 ha valorado la figura del deportista keniano Eliud Kipchoge como "referente del atletismo mundial" y "mejor corredor de maratón de todos los tiempos". El jurado presidido por la nadadora Teresa Perales ha decidido conceder por unanimidad este galardón al africano del que se ha recordado que es el "único hombre en la historia que ha logrado bajar de las dos horas en los 42,195 kilómetros".

Además de sus éxitos como deportista, el acta del jurado leída este mediodía en Oviedo, ha resaltado que Kipchoge desarrolla una "importante labor social a través de la fundación que lleva su nombre, que se dedica a facilitar el acceso a la educación infantil y a la protección del medio ambiente". La candidatura del atleta fue propuesta por el presidente del club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, David González Alonso.

El atleta keniano reúne un brillante palmarés que incluye victorias en ocho de las más importantes maratones mundiales (Marathon Majors), incluidas Londres, Chicago, Tokio y Berlín. Ganó su primera maratón en Hamburgo con un crono de 2 horas, 5 minutos y 30 segundos. Fue la primera de una serie de victorias en esta distancia que tuvieron como escenario las maratones más importantes del mundo como Berlín (2015, 2017, 2018 y 2022), Chicago (2014) y Londres (2015, 2016, 2018 y 2019). Al mismo tiempo se fijó el objetivo de correr en menos de dos horas los 42,195 kilómetros de una de las pruebas más míticas del atletismo mundial.

Lo consiguió el 12 de octubre de 2019 en Viena. La marca de 1:59:40 destrozó una de las barreras más legendarias de la resistencia humanay le abría las puertas del olimpo deportivo junto a grandes fondistas de la historia, como Emil Zatopek, Abebe Bikila, Haile Gebrselassie o Henry Rono. Sin embargo, el récord no fue declarado oficial, ya que no cumplió las condiciones de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

