El drama del nadador Caeleb Dressel: Sus 5 medallas de oro en Tokio 2020 le llevaron a una fuerte depresión

Hace apenas unos meses Caeleb Dressel salía de Tokio como un héroe. El nadador estadounidense se convirtió en la gran estrella de los pasados Juegos Olímpicos tras conseguir cinco medallas de oro subiendo a lo más alto del podio en los 50 y 100 metros libres, los 100 metros mariposa, los 4x100 estilos y los 4x100 libres. A las cinco preseas doradas le sumó dos récords del mundo.

Los medios de comunicación y los aficionados hablaban de Dressel como del sucesor de Michael Phelps. Sin embargo, la predicción ha estado cerca de irse al traste por un problema del nadador para gestionar el éxito. Este ha confesado en las últimas fechas que su cabeza le ha jugado malas pasadas y ha llegado a "sentirse perdido" al no saber gestionar su salud mental.

"Necesitaba ayuda, hablar de ello con la gente porque quería dejar el agua, que era el único sitio donde me encuentro a gusto. Fueron unos meses desagradables", ha reconocido recientemente. "No era justo conmigo. Gané cinco medallas en la competición más importante, pero me fui con la sensación de que debía haber sido más rápido en ciertas pruebas".

EFE





Tras "un par de meses bastante miserables", decidió no participar en la International Swimming League ni el Mundial de piscina corta, mientras daba un giro total a sus hábitos en la piscina cambiando de entrenador. Ahora, confiesa que ya está recuperado tras "encontrar el equilibrio" de nuevo y ha vuelto a los entrenamientos.