El XV del León vuelve a caer en Rumanía

Tras la derrota con buenas sensaciones ante Georgia en Madrid, el cuadro de Santi Santos llegaba al estadio Ghencea de Bucarest con aspiraciones de poner fin a esa racha, pero acabó cediendo tras dominar durante muchos minutos en el marcador.

La expulsión de Fred Quercy mediado el segundo periodo dinamitó todo el trabajo hecho por España, que en ese momento dominaba a los Robles por 12-13. A partir de entonces el decorado cambió y Rumanía se apuntó la victoria

Había controlado el partido España. En la primera parte siempre fue por delante merced a dos golpes de castigo de Manuel Marie Ordás, igualados por Florin Vlaicu (6-6 al descanso) y tras el descanso abrió un hueco importante con un ensayo de Guillaume Rouet transformado por el propio Ordas (6-13).

Dos puntapiés de Vlaicu apretaron de nuevo el encuentro (12-13), que se decantó cuando Quercy vio la roja por un rodillazo a un rival, lo que aprovechó Rumanía para, con un ensayo de Eugen Capatina (m.60), completar la remontada (17-13).

Aunque Ordás de nuevo dio esperanzas al XV del león (17-16), otra marca, a un minuto del final, de Ionel Melinte, selló el definitivo 22-16 que al menos otorga un punto de bonus defensivo al equipo de Santos, que volvió a dejar escapar un partido que se pudo llevar.

Queda competición por delante, pero este resultado deja al XV del León dependiendo de lo que haga Rumanía en el futuro, ya que ha ganado dos de los tres encuentros disputados, por cuanto Georgia parece inalcanzable con tres victorias tras imponerse este sábado a domicilio a Rusia (6-23).

España visitará el próximo sábado a Portugal en un choque trascendental (16.00).

