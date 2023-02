¿Cuánto valen los 30 segundos de anuncio en la próxima Superbowl? Una cifra histórica

Los anuncios de 30 segundos durante la Super Bowl LVII del próximo 12 de febrero costarán siete millones de dólares, la mayor cifra en la historia de los partidos por el título de la NFL.

Some brands are spending as much as $7 million for a 30-second spot, but those that invested in major sponsorships across Fox’s portfolio paid closer to the low- and mid-$6 million price tags, according to people familiar with negotiations. https://t.co/YGKIlBmgE9