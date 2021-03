Carolina Marín no jugará el All England por lesión

La jugadora española de bádminton Carolina Marín no podrá jugar la próxima edición del All England por culpa de la rotura de sóleo que se produjo la semana pasada durante el Swiss Open, según ha anunciado la vigente campeona olímpica en un breve comunicado.

"Por desgracia no podré jugar la semana que viene en el All England debido a la lesión durante el Swiss Open. ¡Volveré pronto!", escribió la onubense, que ha confirmado esta semana que ganó el torneo suizo estando lesionada. Sin embargo, esta lesión le impedirá estar en Inglaterra.

"Estoy muy contenta por cómo he empezado el año. De los tres torneos en Tailandia gané dos y el otro perdí la final por dos puntos, y la semana pasada volví a ganar en Suiza, por lo que el balance es bastante positivo, sobre todo por cómo me encuentro de sensaciones", dijo la andaluza el pasado miércoles en las 'Santander Talks'.

Ya avisó en esta charla que su presencia en el "muy prestigioso" All England sería complicada. "No queremos poner nada en peligro porque el objetivo principal son los Juegos y cualquier cosa que haga que peligren lo dejaremos a un lado", se sinceró.

Unfortunately I won't be able to play next week at the All England because of the injury I suffered during the Swiss Open. I'll be back soon! �� pic.twitter.com/qqvWInNv9i