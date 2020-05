Carolina Marín estrenará su propia serie en Amazon Prime Video

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, estrenará documental en Amazon Prime Video, una producción en conjunto con Atresmedia Studio que mostrará la vida y trayectoria de la andaluza, que la ha llevado a estar en la cima del escalafón y a ser una de las deportistas españolas más representativas en la actualidad.

El documental, llamado 'Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo', lema característico de la española, se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video España y contará con cuatro capítulos de 30 minutos, que permitirán llevar al espectador a un plano más cercano del día a día de la jugadora de 26 años.

Feliz de anunciaros que este año se estrenará '���������������� ��������́��: ���������� ������������ ������������ ������ ����������', serie documental de @PrimeVideoES producida por @atreStudios ¡Qué ganas de que podáis verla! �� pic.twitter.com/zEVcbfP1GY — Carolina Marín (@CarolinaMarin) May 13, 2020

'Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo' ha seguido la recuperación de la jugadora onubense tras su grave lesión en enero del 2019 de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, así como su regreso a las pistas en los campeonatos de Vietnam, China e Indonesia.

La serie documental sobre la mejor jugadora de bádminton del mundo se une al catálogo deportivo presentado ya por Amazon Prime Video, como la serie 'El corazón de Sergio Ramos' dedicada al capitán del Real Madrid, el recién estrenado dedicado a la selección española sub-21 'La quinta de la quinta', 'Six dreams' o "All or Nothing', que sigue la temporada del Manchester City de Pep Guardiola.

Próximamente, Amazon Prime Video estrenará también el documental sobre el exfutbolista Fernando Torres o el piloto español Fernando Alonso.