Carolina Marín debuta con victoria en el All England y avanza a octavos de final

La jugadora española de bádminton Carolina Marín superó con victoria su debut este miércoles en el torneo All England ante la escocesa Kirsty Gilmour, por 21-19 y 21-17, en 42 minutos de prometedor estreno en Birmingham.

What a feeling to be back here! ?? Ready for the 2nd round! #AllEngland2023



Qué sensación estar de vuelta aquí! Preparada para la 2ª ronda! ??



?? @badmintonphoto#PuedoPorquePiensoQuePuedopic.twitter.com/jxheZhmh0t