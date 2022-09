Carlsen acusa a Niemann de hacer trampas y se niega a volver a jugar contra él

Magnus Carlsen es una de las figuras más importantes actualmente en el ajedrez. El vigente campeón del mundo compitió recientemente en la Sinquefield Cup, una competición a la que asisten varios de los grandes maestros de este deporte. El francés Alireja Firouzja ganó el torneo, pero toda la atención estuvo alrededor de Carlsen. De hecho, sus puntos no contaron en la clasificación final del evento.

Todo se remonta a principios de septiembre, fecha en la que tuvo lugar el torneo. En este, Carlsen se vio las caras con el joven estadounidense de 19 años Hans Niemann, con el que perdió. Tras la derrota, el campeón del mundo decidió abandonar la competición, algo que no suele ser habitual en el ajedrez.

Tras la partida, comenzaron los rumores sobre unas posibles trampas cometidas por Niemann. En las redes sociales empezaron a desarrollarse todo tipo de teorías sobre cómo el estadounidense habría conseguido derrotar a Carlsen. La más famosa aseguraba que habría usado unas bolas anales inalámbricas, que le indicaban cuál era la mejor jugada.

El pasado 19 de septiembre, Carlsen yNiemann se volvieron a enfrentar en la Julius Baer Generation Cup, en una partida que solo duró una jugada. El noruego solo realizó un movimiento en una declaración de intenciones hacia su rival.

Ahora, el nórdico ha querido explicar lo sucedido en un comunicado emitido en su cuenta de Twitter. "Niemann es un tramposo. Ha hecho más trampas de las que ha admitido públicamente. Estoy frustrado porque quiero jugar al ajedrez, pero hacer trampas es un grandísimo problema para este juego", explicó el campeón mundial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Niemann habría usado perlas anales inalámbricas, según Elon Musk

"También creo que los organizadores deben de incrementar las medidas de seguridad. Niemann ha tenido un progreso inusual, y me di cuenta cuando jugué contra él que no estaba plenamente concentrado. Me cambió la perspectiva. Tenemos que hacer algo contra las trampas", añadió Carlsen, en un comunicado que ha despertado muchas reacciones en el mundo del ajedrez.

Junto a ello, aseguró que no quiere volver a jugar contra Niemann. "No puedo decir todo lo que pienso. Yo hablo por mis acciones, y esas acciones van en la dirección de no volver a jugar con él. Espero que la verdad salga adelante, sea cual sea", concluyó Magnus Carlsen.





Desde el primer momento surgieron las dudas con respecto a un Niemann que ha sido fruto de una investigación en la que se descubrió que había hecho trampas en el pasado. De hecho, el estadounidense fue descalificado de un torneo ante las sospechas.

En todo este gran lío se ha llegado a posicionar el presidente de Tesla, Elon Musk, que fue el que lanzó el rumor de que Niemann podría haber usado perlas anales inalámbricas, que se conectarían a un ordenador que calcularía millones de jugadas. A través de las vibraciones, Niemann sabría por donde desplazar la pieza en cada una de sus jugadas.