Campaña: "He sentido mucha emoción al representar a mi país"

El centrocampista de la selección española José Campaña, que debutó este miércoles como internacional en el empate ante Portugal, dijo que sintió "mucha emoción al representar" a su país, pero lamentó no haber podido ganar el encuentro aunque se tratase de un duelo amistoso.

"He sentido mucha emoción al representar a mi país. Estoy contento aunque ha sido una lástima no haber podido conseguir la victoria. Ha habido fases en las que el equipo ha estado mejor y en otras ha sufrido más, ya sabíamos que tendríamos dificultad por sus transiciones", dijo el jugador del Levante en declaraciones a TVE.

"Ahí han aprovechado más, es donde han creado más peligro, pero creo que al final el resultado es justo", añadió Campaña, que desveló las palabras del seleccionador antes del debut. "Desde que llegué aquí me ha dada confianza y me ha dicho que estuviese tranquilo. Me dijo que me habían seguido desde hace tiempo".

"Si estoy aquí es porque he hecho las cosas bien", indicó Campaña sobre las palabras del técnico asturiano. "Es diferente a mi equipo, pero también me dijo que fuese lo que soy en el Levante. Y eso es lo que pretendo hacer", sentenció el jugador sevillano de 27 años.