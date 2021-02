Así viene la Super Bowl 2021: récords de reventas, rumores de Rosalía, toneladas de patatas y alitas...

Los datos más extravagantes de la Super Bowl 2021 que se vivirá, en nuestro país, en la madrugada de domingo al sábado se conocieron de la mano de Dani Senabre y Ángel García en Tiempo de Juego.

�� Los detalles más surrealistas y llamativos en la previa de la #SuperBowl de esta noche nos los han contado @danisenabre en sus #Mundos con la inestimable ayuda de @agarciamunizhttps://t.co/9metjbfibU — Tiempo de Juego (@tjcope) February 7, 2021

Así, sabemos que en esta edición tocada por la pandemia del coronavirus, por primera vez en la historia no habrá pagos en efectivo en el estadio: nadie podrá comprar un aperitivo o un refresco con dinero en efectivo, sólo mediante el uso de tarjetas.

Además, se han registrado los precios de reventa más caros de la historia: el hecho de que el aforo se limite a unos 22.000 asientos (tan sólo un tercio del aforo total), la reventa ha llegado a tocar un máximo de 70. 000 dólares (unos 58.000 euros).

También se da la circunstancia de que es la primera que un equipo que disputa la Super Bowl juega en casa. Es muy sorprendente que, de 32 franquicias, le toque a una en su estadio y lo pueda hacer como local, como es el caso de los Tampa Bay Buccaneers.

¿Actuará finalmente Rosalía en la Super Bowl?

¿Fake new o habrá sorpresa al final? En el descanso, actuará The Weekend. Sin embargo, sigue en el aire el rumor de que la artista española Rosalía pueda meterse en una canción de The Weekend. Los más allegados y los representantes de Rosalía lo han negado. Sólo sabemos que actuará Miley Cyrus vía TikTok.

Don't miss a special sketch with @JKCorden and @theweeknd during the #SBLV pregame show on @CBS! pic.twitter.com/YSZHDSTSXT — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) February 7, 2021

Otras cifras no menos sorprendentes en en la Super Bowl de este 2021 es el precio por medio minuto de anuncio en televisión: 5 millones de dólares por treinta segundos de 'spot'. Además, se estima un consumo de 14.000 toneladas de patatas fritas (el equivalente a 39 aviones llenos de patatas fritas), y tal cantidad de alitas de pollo que, si se repartieran entre todos los americanos que existen, a cada uno le tocarían 4 alitas.

Además, al descanso, es el momento del año en que más americanos van al baño. Nunca las cisternas de Estados Unidos trabajan tanto como en ese momento del año.

Las cifras del día siguiente a la Super Bowl son también sobrecogedoras: las farmarcias disparan un 25% las ventas de antiácido, el 7% de trabajadores van a llamar para no acudir a su puesto de trabajo y ese lunes es el día en que más gente cambia de televisor en EEUU: no sólo por las numerosas ofertas en multitud de comercios, sino porque hay gente que piensa que el año que viene puede ver la Super Bowl en un televisor mucho mejor.

Los Kansas City Chiefs, favoritos

Imagen del Raymond James Stadium, sede de la Super Bowl 2021. CORDONPRESS

Sin la tradicional semana de actividades previas al Super Bowl, este año su edición 55 ya es histórica al celebrarse en medio de una pandemia, con los Kansas City Chiefs, que defienden el título de campeones, como favoritos y los Buccaneers, con el legendario Tom Brady al frente.

Los Chiefs, liderados por el joven mariscal de campo Patrick Mahomes, de 25 años, y dirigidos por el veterano entrenador en jefe Andy Reid cuentan con todos los elementos para imponerse a los Buccaneers, convertidos en el equipo sorpresa de la Conferencia Nacional (NFC), gracias a Brady.

A pesar de que los Chiefs tengan que jugar el domingo en el Raymond James Stadium, de Tampa (Florida), el campo de los Buccaneers, que también van a hacer historia al ser el primer equipo que dispute un Super Bowl como local, la poderosa ofensiva del conjunto de Kansas City puede rendir al máximo en cualquier escenario.

Mahomes también es visto como el gran favorito al premio de Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LV. Ya lo ganó en la edición 54 del año pasado cuando los Chiefs, de manera brillante, remontaron ante los 49ers de San Francisco y ganaron 31-20.