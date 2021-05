Así fue la celebración de Connor McGregor tras convertirse en el deportista mejor pagado del mundo

Conor McGregor es uno de los peleador más importantes de la historia de las artes marciales mixtas (MMA). Su irrupción en los octágonos fue una revolución a nivel comercial y se ha convertido en el atleta más rico del mundo, por delante de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Lebron James.

Tras enterarse que quedó en la cima del ranking elaborado por la revista Forbes, el luchador irlandés de 32 años decidió celebrarlo con su familia en su lujosa casa en Dubai. “Gracias Forbes por reconocer mi papel como emprendedor, ¡era un sueño liderar esta lista con tantos atletas exitosos! Hacia adelante y hacia arriba vamos”, escribió The Notorious.

El famoso luchador de UFC publicó algunas imágenes de su festejo, que incluyó globos dorados, botellas de whisky, guantes de MMA y un pastel con su foto y la leyenda “el atleta mejor pago del mundo”.

Pese a que solamente peleó una vez en el año 2020, y encima cayó derrotado ante Dustin Poirier en el UFC 257, rompió los récords con sus ganancias extradeportivas, lo que elevó sus ingresos anuales a 180 millones de dólares.

Baby we did it!! Uimhir a Haon ����❤️

Thank you Forbes for recognizing my role as an entrepreneur!

It was a dream to lead this list with so many successful athletes!

Onwards and upwards we go �� pic.twitter.com/DS8lb03Xi9