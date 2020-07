Aplazada a 2022 la Ocean Race, que debía arrancar en octubre de 2021 en Alicante

La organización de la 14ª edición de The Ocean Race -Vuelta al Mundo por Etapas- tendrá su salida del puerto español de Alicante en octubre de 2022, para finalizar en Génova (Italia) en el verano de 2023, aplazando un año la fecha prevista para su inicio en 2021.

El cambio de la fecha de salida de la próxima edición ha llegado tras un proceso estratégico de planificación y consulta con las partes implicadas en el evento, con el fin de determinar la mejor trayectoria en un panorama deportivo afectado por la pandemia de la COVID-19.

Para llenar el vacío dejado por este aplazamiento la organización estudia llevar a cabo una regata en Europa en el verano de 2021 y ,por primera vez en su casi medio siglo de historia de la prueba se ratifican las siguientes ediciones a lo largo de los próximos diez años: 2022-23, en 2026-27 y en 2030-31.

"Nos encontramos en un momento sin precedentes y nuestra principal prioridad está con todos aquellos afectados por la pandemia de la COVID-19. Nuestros pensamientos están hoy con las víctimas y sus familias también en España, en el día de su homenaje de Estado", afirmó Richard Brisius, Presidente de The Ocean Race.

Tal y como estaba planeado, en la próxima edición de The Ocean Race participarán equipos con monocascos VO65 e IMOCA60. Las ciudades sedes y los patrocinadores previamente anunciados continuarán involucrados en la próxima edición de 2022-23.

"Ofrecemos nuestro apoyo total al proceso para que la salida de la próxima The Ocean Race tenga lugar en octubre de 2022 en Alicante. El cambio ya cuenta con el respaldo de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTVC) y esperamos que sea ratificado por el Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana en las próximas semanas", explicó Antonio Rodes, Director de SPTCV.

El navegante brasileño Torben Grael, patrón ganador de la regata y vicepresidente del Consejo de la World Sailing (Federación Internacional de Vela) ha apuntando que: "The Ocean Race es importante para mí personalmente, además de ser uno de los grandes eventos del calendario de competiciones de vela, por lo que aplaudo la decisión de los organizadores".

"Como deporte, nos beneficiamos cuando los principales eventos se encuentran en su punto más fuerte y la nueva fecha permitirá que más equipos bien preparados estén en la línea de salida en 2022", ha concluido.

