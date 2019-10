Ana Peleteiro, en El Partidazo: "Si me pagaran millones de euros, igual Catar también empieza a gustarme"

Este martes, Ana Peleteiro fue protagonista en El Partidazo de COPE, donde compartió alguno de los momentos incómodos que vivió en Catar, durante los recientes Mundiales de Atletismo en los que participó.

PD: una de las cosas que más feliz me hace es ver la cantidad de gente que ha visto la competición y que gracias a mi esfuerzo se ha vuelto seguidora de este precioso deporte llamado ATLETISMO. — ������ ������������������ (@apeleteirob) October 6, 2019

Xavi Hernández cree que "el sistema de Catar funciona mejor que el de España" En una entrevista que concedió al diario Ara, Xavi Hernández piensa que en Catar "hay muchas ventajas: tranquilidad, seguridad... Aqui, la gente es feliz". 23 sep 2019 - 16:00

"Aunque es su religión, no la comparto", dijo la atleta en alusión a la discriminación que sufre la mujer en dicho país.

Ana relató la incomodidad de no poder acceder con su entrenador al mismo gimnasio en el hotel: "Se ve que el primer día no contaban con ello. En ese hotel, que eran como apartamentos, iba mucha gente local. Y cuando fuimos a entrar mi entrenador y yo, le dijeron que ése era el de chicas, que no podía entrar." Después ya no tuvo más incidencias, salvo que "entrenando, no había ni una sola mujer, me sentía incómoda".

O la escasa ayuda que recibió cuando tuvo que volver al hotel a recoger su acreditación como consecuencia de un olvido: "Intenté explicárselo a los chicos, fue un follón tremendo. Tuve suerte con uno que parecía algo más majo... Tardé en llegar al estadio, y llegué porque un policía me acompañó y me dijo que me sentara en la grada. Pensaba que era por logística, por seguridad. Un chico me dijo que a él también se le olvidó su acreditación, buscaron su nombre en su base de datos y que le dejaron pasar".

En alusión a las palabras recientes de elogio que Xavi Hernández tenía sobre Catar, Ana Peleteiro fue clara: "En Catar no hay nada para ver y los museos no cuentan nada de la historia del país. A mí, si me pagan millones de euros, igual Catar también me empieza a gustar. Si fuera hombre, a mó no me gustaría vivir allí con mi mujer y mis hijas".

Además, celebra que en su contrato figure la posibilidad de que se quede embarazada en un futuro: "Es una ilusión que tengo, y no tengo ni que esconderlo ni que sea tabú. Es que en el deporte, una mujer dice que quiere quedarse embarazada y parece que ha robado un banco". Ahora, está centrada en Tokio 2020, por lo que la buena noticia no parece que vaya a llegar a corto plazo.