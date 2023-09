AMP. Fútbol.- Miquel Iceta pedirá al TAD que suspenda cautelarmente a Luis Rubiales

Dice que el CSD presentará el escrito con "inmediatez" y recuerda que el mandatario de la RFEF está suspendido por la FIFA

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha explicado que el Consejo Superior de Deportes (CSD) instará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que suspenda cautelarmente a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte hasta que se resuelva el expediente abierto que le afecta.

Lo ha dicho después de que el TAD haya calificado este viernes de falta "grave" el beso dado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Rubiales, que ahora está bajo suspensión de la FIFA; una decisión del tribunal que Iceta ha dicho que acepta, aunque no comparte.

Iceta ha defendido que para el Gobierno y el CSD las actuaciones de Rubiales merecen la calificación de "muy graves". Pero ha recordado que, al no ser considerado así, el Consejo no puede suspenderlo de sus funciones y por eso se ha abogado por instar al TAD a que lo haga, con las atribuciones que le otorga ese artículo de la Ley del Deporte como medida cautelar.

El ministro ha señalado que el Gobierno central, las jugadoras, la FIFA y la sociedad han dicho que "se acabó", y ha parafraseado las palabras de la centrocampista Aitana Bonmatí al recibir el premio a Jugadora del Año de la UEFA en las que decía textualmente que como sociedad no se debe permitir que haya abuso de poder ni faltas de respeto en una relación laboral.

Ha subrayado que no se van a "tolerar las faltas de respeto a los derechos de las mujeres", y ha llamado a toda la sociedad a prevenir y aislar este tipo de comportamiento, señalando que aquellos que no se comprometan con la plena igualdad no deben tener responsabilidad en el mundo del deporte.

Iceta ha recalcado que el CSD presentará "con inmediatez" el escrito para instar al TAD a que suspenda cautelarmente a Rubiales, pero ha matizado que la fecha en la que se reunirá dicho tribunal no depende del Gobierno.

Preguntado por si Rubiales podría regresar a su cargo tras la resolución provisional del TAD, Iceta ha recordado que "no" porque la FIFA le impuso una suspensión de 90 días, y ha dicho que el Gobierno va a defender la imagen y la dignidad del fútbol español.