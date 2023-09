AMP.- Fútbol.- Xavi Hernández: "Mi renovación se anunciará en unos días"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes en la previa del partido contra el Real Betis en LaLiga EA Sports que su renovación al frente del equipo blaugrana se anunciará "en unos días".

"Estoy muy ilusionado, el proyecto sigue vigente y estamos en una etapa muy buena, hemos hecho una gran plantilla y mi renovación se anunciará en breve, en unos días. Sin ninguna duda", anunció en rueda de prensa.

Una noticia que comunicó poco después de asegurar que nunca sería un problema para el club en caso de que las cosas fueran mal. "Esto va de rendimiento, el entrenador del Barça tiene mucha exigencia y mucha presión pero nunca seré un problema para el club. Cuando yo vea, o incluso cuando ellos vean, que mi continuidad no es la correcta o es bueno para el equipo y el club daré un paso al lado", señaló.

"Lo he hablado con Deco y con el presidente, y con Mateu (Alemany) antes; para mí es importante el rendimiento. Si no hay objetivos claros a final de temporada, no vale la pena hacer un contrato largo porque te quedan años de contrato sin haber rendido. Va de rendimiento, de conseguir éxitos en base a títulos. Es la base con lo que todos estamos de acuerdo", añadió, en este sentido.

El propio Deco, en su presentación como nuevo director deportivo blaugrana el pasado miércoles, ya adelantó también que Xavi merecía la renovación y que ésta se haría "sin duda". "Xavi se ha ganado la renovación, y se la ganó como entrenador y no por ser Xavi Hernández. Creo que debe renovar porque se lo ha ganado, no se le ha regalado nada", aseguró el portugués.

El de Terrassa sabe que en el Barça no tendrá la paciencia del entorno que pueda haber en otros clubes. "Aquí no hay tanta paciencia, no tiene nada que ver el City u otro club con el Barça. Y lo sabe Pep, seguramente. El nivel de exigencia, de estrés, la necesidad de ganar. Esto es un transatlántico, me exigiréis ganar. Pero entiendo que ganar es consecuencia de jugar bien, de tener un estilo. Por ahí estamos", apuntó.

De momento, afronta un "partido difícil" ante el Real Betis, este sábado en Montjuïc. "Para mí el Betis de Pellegrini es un señor equipo, de los mejores de LaLiga, con futbolistas extraordinarios de mucho nivel", comentó, destacando a Isco o Borja Iglesias, entre otros.

"Es un rival difícil, al que le gusta tener la pelota, a Pellegrini siempre le han gustado los futbolistas bien dotados y a mí me ha gustado ver a sus equipos. Una de las claves será quitarles la pelota, tener posesiones altas y largas. Necesitamos a nuestra gente en Montjuïc", añadió.

Para afrontar este reto tiene varias armas, entre ellas la de Lamine Yamal tras debutar y marcar con España, rompiendo récords de precocidad. "Hace tres semanas me decíais que on me atrevía a ponerlo y ahora me decís que no le ponga tanto. Le cuidaremos, le mimaremos, le daremos confianza y trataremos como a uno más pese a que tiene 16 años. Tendrá dinámica de primer equipo y si vemos que su rendimiento baja, a cuidarlo. Pero creo que puede seguir siendo muy importante porque tiene la cabeza bien amueblada y tiene personalidad, puede marcar diferencias y no veo ningún problema", manifestó.

En global, Xavi cree tener una "muy buena plantilla" y que es "competitiva". "Pero este va de demostrarlo y de ganar. Es corta pero confiamos en gente de la casa. Vemos talento en la base y lo vamos a aprovechar. Me gusta una plantilla corta y tirar de la cantera", se sinceró.

"El año pasado se demostró que teníamos un 'plantillón', pero esto va de demostrarlo. Siempre hablamos a futuro y me puedo comer mis palabras si digo un 'plantillon' y luego no ganamos nada. Hay que demostrarlo y en junio veremos si tenemos mejor plantilla o no que el año pasado", aportó.

En cuanto a Ilkay Gündogan, apuntó a que podrá estar contra el Betis pese al fuerte golpe en la espalda sufrido por una caída en partido con Alemania. "Tuvo el golpe en la espalda, ayer hizo parte del entrenamiento y a ver cómo estoy. En principio estará disponible. Y Ronald Araujo va muy bien, si todo va bien esta semana tendrá el alta definitiva para estar con el equipo", manifestó, también, sobre el central uruguayo, que todavía deberá esperar.

Preguntado por Abde, exblaugrana traspasado al Betis, fue claro: "Tenemos una opción de recompra, no lo hemos perdido en su totalidad. Para esta temporada sí, pero por su decisión personal porque quería jugar todos los partidos y todos los minutos y esto no lo podemos garantizar".

"Estamos en el Barça. Pero en los tres partidos que estuvo participó en dos. Tengo confianza en él y se lo dije, pero él buscaba jugar de inicio siempre. Y no sé si lo conseguirá en el Betis, tampoco. Confío en él, le puse en el primer equipo, pero hay competencia", le recordó al internacional marroquí, cedido el año pasado a Osasuna.

Por último, restó importancia a estar nominado como mejor entrenador al premio 'The Best'. "Después del proceso, con lo que he sufrido, me veo en el 'The Best'. Es trabajo del equipo, no le doy demasiada importancia, tampoco lo hacía como jugador. Se trata del éxito colectivo y los principales protagonistas son los futbolistas", relativizó.