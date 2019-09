Primeras palabras de Blanca Fernández Ochoa tras ganar el bronce

"Siento una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera y a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener su recompensa. Es de bronce, pero es una medalla. Me voy a ir por la puerta grande", decía ante los micrófonos de COPE tras la consecución del bronce. "Yo sabía que estaba entre las mejores, pero para los que solo cuentan los grandes acontecimientos faltaba esto para hacerles ver que soy una de las mejores", añadía.