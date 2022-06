Todo apunta a que el COE retirará la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

La retirada es el escenario más probable que se abre ante la convocatoria por parte del Comité Olímpico Español (COE) de una conferencia de prensa para este martes "en la que se informará de la actualidad de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030". La imposibilidad de poner de acuerdo a los gobiernos de Cataluña y Aragón para formar una candidatura conjunta en torno a los Pirineos se mantiene a 24 horas de esa comparecencia Alejandro Blanco, presidente del COE, que previamente dirigirá una reunión de su Comisión Ejecutiva para explicar a su junta el estado de la situación.



Después de seis meses de negociaciones todo apunta a que el proyecto será aparcado, aunque sin cerrar las vías de diálogo abiertas con el Comité Olímpico Internacional (COI), pensando en futuras ediciones. El presidente de Aragón, Javier Lambán, indicó este lunes que su gobierno no tiene "nada nuevo que decir", a la espera de lo que haga oficial el COE el martes.



El pasado viernes distintas fuentes implicadas en las negociaciones ya admitieron que la continuidad de la candidatura era "difícil", aunque se apurarían las opciones de buscar un consenso para un proyecto conjunto de Cataluña y Aragón. Lejos de acercarse, las posturas de los gobiernos de ambas comunidades se han distanciado en las últimas semanas.



Aragón no reconoce el acuerdo que alcanzaron los expertos técnicos, con el esquí alpino como principal escollo: este deporte se disputaría en Cataluña, punto que el ejecutivo aragonés no acepta. En el acuerdo técnico inicial se dio por bueno que las pistas catalanas se quedasen con el esquí alpino y las aragonesas con el esquí de fondo.

Imagen de los Juegos OlímpicosEFE/Archivo

Según el último reparto, acordado el 1 de abril en una reunión en la que los representantes aragoneses renunciaron a participar, Aragón tendría 54 pruebas, las que engloban esquí de fondo, biatlón, patinaje de velocidad, patinaje en pista corta, patinaje artístico y curling, y Cataluña se quedaría con 42 disciplinas, correspondientes a esquí alpino, esquí artístico, snowboard, esquí de montaña y hockey sobre hielo.



Ante las diferencias aparentemente insalvables, Cataluña anunció el pasado jueves su interés por presentar su propio proyecto, sin Aragón, cuyo gobierno interpretó este movimiento como una retirada de la careta por parte de quienes siempre habían deseado concurrir por su cuenta. El COE es el organismo que debe presentar y defender la candidatura ante el COI. España nunca ha organizado Juegos de invierno. La localidad aragonesa de Jaca fue aspirante a los Juegos de 1998, 2002, 2010 y 2014.



Tras el interés mostrado desde 2018 por Barcelona por organizar unos Juegos de invierno, con el nombre de la ciudad como reclamo olímpico y con los Pirineos como centro de las pruebas de nieve, el COI confirmó en enero de 2020 que Barcelona-Pirineos, la japonesa Sapporo y la estadounidense Salt Lake City eran las tres candidaturas que habían expresado su deseo de organizar los Juegos en 2030, 2034 o 2038. Luego se unió la canadiense Vancouver.



Tanto el COE como el gobierno central abrieron desde el primer momento las negociaciones a Aragón, en la creencia de que el proyecto ganaría en calidad y se beneficiaría, además, de una imagen de consenso deportivo difícil de conseguir en otros ámbitos. Pero, a 24 horas de la decisión definitiva, ese consenso está cada vez más lejos. Salvo un cambio radical de posiciones, la retirada de la candidatura es la opción más probable.