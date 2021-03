Thomas Bach seguirá como presidente del COI hasta 2025

Thomas Bach ha sido reelegido para un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2025, como presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) en la 137 sesión de dicho organismo, celebrada de forma telemática, con 93 votos a favor y uno en contra de los 94 válidos, informa el COI en un comunicado. Cuatro miembros se abstuvieron.

Olympic champion Thomas Bach has been re-elected for an additional four-year term as President of the International Olympic Committee (IOC).