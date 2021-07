La siria Hend Zaza, la más joven de Tokio 2020, eliminada en primera ronda

La siria Hend Zaza, la más joven, con 12 años, de los casi 11.000 deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se despidió este sábado del torneo al perder en la primera ronda de tenis de mesa. Zaza cayó por 4-0 frente a una rival, la austríaca Liu Jia, que le triplicaba en edad (39 años), y a continuación publicó un selfi junto a la jugadora que la dejó fuera de los Juegos.

Desde que el remero español Carlos Front compitió con 11 años en Barcelona'92, ningún deportista había competido en unos Juegos Olímpicos a una edad tan temprana como la de Zaza, cuya trayectoria hasta Tokio 2020 se ha visto gravemente perturbada por la guerra en Siria. Sin embargo, logró plaza olímpica al ganar, en 2020, el torneo de clasificación de Asia oriental en Jordania.

Zaza, nacida en una localidad, Hama, destruida por la guerra, empezó a jugar al tenis de mesa a los 5 años y ahora reside en Damasco. "El tenis de mesa me lo ha dado todo y me ha enseñado a ser fuerte, me ha dado paciencia. Cuando juego me olvido de todo y solo pienso en la competición", declaró la adolescente siria, que ha competido en Tokio con 12 años y 204 días.