El regreso de Simone Biles reabre el debate sobre su situación: "Ahora se la va a mirar más con lupa"

Simone Biles era la mujer que venía a reinar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Estaba de baja por bloqueo mental. Este lunes, a las 10.30 horas de la mañana en España, el equipo olímpico norteamericano anunciaba a través de sus redes sociales el regreso de Biles a la competición este próximo martes 3 de agosto: "Estamos muy emocionados de anunciarles que habrá dos americanas en la final de barra de equilibrios: Suni Lee y Simone Biles".

