Ray 'Zaplata' bailó reguetón y se emocionó con su novia en COPE: "Me mosqueo porque soy el p... mejor"

Ray Zapata se río cuando Ángel García dio la bienvenida al gimnasta olímpico con el nombre con el que fue bautizado en Tiempo de Juego, Ray 'Zaplata'. Una plata que le sabe a oro: "Me mosqueo porque soy el p... mejor y ya está, ¿vale? Porque la medalla sea de plata no significa que no sea el mejor", consciente de que su ejercicio era mejor que el del israelí Dolgopyat, medalla de oro con la misma puntuación que el hispano-dominicano.

Explicó el baile que hizo ante las cámaras: "He hecho un baile para Gervasio Deferr, lo prometí hace diez años".

Ray Zapata consigue la plata en la final de suelo El gimnasta español clavó un ejercicio pleno de dificultad y conquistó la medalla de plata con una nota de 14,933, la misma que el israelí Artem Dolgopyat. Sexto metal para España. 01 ago 2021 - 10:27

Escucha a Ray Zapata (@rayderley) tras lograr una medalla de plata para España



Revive su emoción al hablar con su pareja en directo



"Soy el put* mejor" #LosJuegosEnCOPE#Tokyo2020





Las lágrimas al escuchar a su novia y el babero de su pequeña Olimpia

Ray se deshizo en lágrimas al escuchar la felicitación, en directo, de su mujer Susana: "¡Lo he conseguido, cariño, lo he conseguido!" dijo un emocionado Ray. Su mujer le contó que su hija pequeña se despertó para ver la entrega de la medalla de plata para su papá.

El babero que Ray mostró durante la final fue una estrategia de su mujer: "Me lo metió mi novia en la mochila cuando subí al avión. Lo vi cuando fui a coger algo, y después del ejercicio dije que me iba a acoger a esto, que es lo único que tengo para esperar que pase todos los nervios y parece que ha funcionado".

Otro secreto que Ray reveló es que la atleta Ana Peleteiro es la madrina de su niña: "¡Me queda mucha energía, se la mando a ella!", dijo antes de que Ana saltase en la final de longitud.

Y terminó bailando y cantando al ritmo de su hermana Raycelis.