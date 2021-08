El padre de Djokovic desvela que aconsejó a su hijo no ir a los Juegos

El tenista serbio, número 1 del mundo, Novak Djokovic, era el máximo favorito para alzarse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y así poder optar al Golden Slam.

Sin embargo, Djokovic se fue de Tokio sin medalla. Primero, porque el tenista gijonés Pablo Carreño le ganó en la lucha por el bronce en el cuadro individual y segundo, porque tras esa derrota, decidió no competir en la pelea por el bronce en el dobles mixto.

"Lamento no haber ganado una medalla para mi país", dijo Nole en declaraciones a la prensa tras el encuentro contra Carreño. "Así son los deportes. Lo he dado todo, lo que fuera que me quedaba en el tanque, que no era mucho; lo he dejado todo en la pista", aseguró el serbio.

En el podcast Business Stories, el padre del balcánico, Srdjan Djokovic desveló el mensaje que le envió a su hijo y donde le aconsejaba no ir a los Juegos: "Si mi opinión significa algo para ti, no creo que debas ir a Tokio. Es un camino largo, no hay espectadores, tendrías que ir a cuarentena nuevamente. Es simplemente no a los Juegos Olímpicos sin espectadores. Papá te ama".

En la misma conversación, el propio Srdjan también sacó a la luz la respuesta de Novak: "Por supuesto que tu opinión me importa, papá. Quería tomarme tres o cuatro días para sentir cómo estaba mi cuerpo. Siempre me recupero rápido, así que no es gran cosa. El patriotismo es muy fuerte en mi corazón y en mi cabeza, papá. Ya me conoces, cuando se trata de Serbia, lloro allí y no me doy la vuelta".