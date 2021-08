Mike Tobey: "Hace unos meses ni siquiera sabía dónde estaba Eslovenia"

Mike Tobey, nacido en Nueva York y forjado en la Universidad de Virginia, fue claro a la hora de hablar después del partido contra España. El pivot, nacionalizado en junio para disputar el Pre-Olímpico de Kaunas ante la baja de Anthony Randolph, no tuvo problema alguno en mostrar su desconocimiento hasta hace unos meses por el país por el que juega; “Honestamente, ni siquiera sabía dónde estaba Eslovenia, pero cuando se me presentó esta oportunidad, la aproveché. Jugar en los Juegos Olímpicos se convirtió en un sueño que ni siquiera sabía que podía tener y del que no quiero despertar"





El ex de Valencia Basket está siendo francamente importante en el devenir de Eslovenia desde el partido de clasificación con Lituania y frente a España, sin ninguna duda con 16 puntos, 14 rebotes y 7/12 en el lanzamiento de dos. El pivot se entiende a la perfección con Doncic y otorga al plantel esloveno la solución para paliar el problema que se le ocasionaba con la baja de Randolph. Tobey promedia hasta el momento doble-doble con 11 puntos y 13 rebotes.