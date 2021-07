Los temidos twisties, el mal que afecta a Simone Biles en Tokio

La ganadora de cinco medallas en los Juegos de Río y dominadora absoluta de la gimnasia internacional desde 2013 se retiró de sus dos primeras pruebas en Tokio por problemas de salud mental, como explicó ella misma. Concretamente, Biles se refirió a un episodio de "twisties".

Simone Biles, relating to gymnasts worldwide here: "They saw it a little bit in practice. Having a little bit of the twisties."



The twisties. The absolute worst.