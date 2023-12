Los atletas rusos y bielorrusos, autorizados a participar en París 2024 como neutrales

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha autorizado la participación bajo bandera neutral de los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de informar de que, hasta el momento, solo hay once deportistas de este tipo clasificados para la cita del próximo verano.

El pasado mes de marzo, el COI recomendó a las federaciones que permitiesen reintegrarse en sus competiciones a los deportistas de Rusia y Bielorrusia, que han tenido prohibida su participación internacional por culpa del apoyo de sus países a la guerra de Ucrania.

