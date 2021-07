LaVine, bajo protocolos Covid tras jugar contra España, no viaja a Japón

La Federación de Baloncesto de Estados Unidos informó este lunes de que el escolta Zach LaVine, de los Chicago Bulls, que la pasada noche fue titular con el equipo nacional que se enfrentó a España en partido amistoso disputado en Las Vegas, ha sido incluido en los protocolos de Covid-19 y no viajó con el equipo a Japón.

En el mismo comunicado oficial no se aclara si el jugador está en esa situación por haber tenido contacto con una persona que dio positivo por coronavirus, o él mismo está contagiado. Aunque si se destaca que tienen la "confianza" que pueda incorporarse con el equipo en Tokio en el transcurso de esta misma semana.

Zach LaVine has been placed under USA Basketball’s health & safety protocols & will not travel with the team to Tokyo today.



We hope that Zach will be able to join the team in Tokyo later this week.