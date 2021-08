El hielo sustituye a las esponjas en el maratón de los Juegos de Tokio

Los participantes de las carreras de maratón (sábado 7, la femenina; domingo 8, la masculina) de los Juegos Olímpicos de Tokio dispondrán de bolsas de hielo en lugar de las tradicionales esponjas, para combatir el calor de Sapporo, donde se disputarán ambas carreras, al igual que las pruebas de marcha.



Las esponjas utilizadas habitualmente en los maratones, que los atletas exprimen sobre sus cabezas para refrescarse, están prohibidas en los dos maratones olímpicos para prevenir posibles contagios de covid-19.

