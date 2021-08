Francia se toma la revancha y recupera la corona olímpica

La selección francesa de balonmano se tomó la revancha de la final disputada hace cinco años en Río de Janeiro y recuperó la corona olímpica al imponerse este sábado por 25-23 a Dinamarca en la final de los Juegos de Tokio. El partido estuvo marcado por el excepcional trabajo de la zaga francesa que quedó perfectamente reflejado en el robo final de balón del pivote Ludovic Fabregas y que consumó el triunfo de los "Experts".

It’s #Gold for #FRA in men’s handball! In the repeat of the 2016 final, this time France come out on top against Denmark, winning 25-23.#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @ihf_info | #Handballpic.twitter.com/P6bjzdUnlp